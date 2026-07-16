Fred: Difference between revisions

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(Created page with "{{Redbrick Hardware}} __NOTOC__ '''Fred ~ 136.206.15.142''' == Details == <table> <tr><td>Type:</td><td>HP Prolient DL360 G5</td></tr> <tr><td>OS:</td><td>Unknown</td></tr> <tr><td>CPU:</td><td>Unknown</td></tr> <tr><td>RAM:</td><td>64GB</td></tr> <tr><td>Storage:</td><td>Onboard PERC RAID controller</td></tr> <tr><td>Disks:</td><td>None Found.</td></tr> </table> == Description == Fred was used as a backup host for Paphos and was responsible for running DNS and LDAP....")
(No difference)

Revision as of 21:03, 16 July 2026

Login Boxes

Aperture Cluster

Sewer Cluster

Storage

DNS box

Other Equipment

Common Room PC

Former Machines

Fred ~ 136.206.15.142

Details

Type:HP Prolient DL360 G5
OS:Unknown
CPU:Unknown
RAM:64GB
Storage:Onboard PERC RAID controller
Disks:None Found.

Description

Fred was used as a backup host for Paphos and was responsible for running DNS and LDAP. Further information was not documented on when it was used. But we can estimate that it was retired around 2022

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