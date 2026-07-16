Fred: Difference between revisions
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(Created page with "{{Redbrick Hardware}} __NOTOC__ '''Fred ~ 136.206.15.142''' == Details == <table> <tr><td>Type:</td><td>HP Prolient DL360 G5</td></tr> <tr><td>OS:</td><td>Unknown</td></tr> <tr><td>CPU:</td><td>Unknown</td></tr> <tr><td>RAM:</td><td>64GB</td></tr> <tr><td>Storage:</td><td>Onboard PERC RAID controller</td></tr> <tr><td>Disks:</td><td>None Found.</td></tr> </table> == Description == Fred was used as a backup host for Paphos and was responsible for running DNS and LDAP....")
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<table>
<table>
<tr><td>Type:</td><td>HP Prolient DL360 G5</td></tr>
<tr><td>Type:</td><td>HP Prolient DL360 G5</td></tr>
<tr><td>OS:</td><td>
<tr><td>OS:</td><td></td></tr>
<tr><td>CPU:</td><td>Unknown</td></tr>
<tr><td>CPU:</td><td>Unknown</td></tr>
<tr><td>RAM:</td><td>64GB</td></tr>
<tr><td>RAM:</td><td>64GB</td></tr>
Latest revision as of 21:03, 16 July 2026
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Fred ~ 136.206.15.142
Details
|Type:
|HP Prolient DL360 G5
|OS:
|Debian
|CPU:
|Unknown
|RAM:
|64GB
|Storage:
|Onboard PERC RAID controller
|Disks:
|None Found.
Description
Fred was used as a backup host for Paphos and was responsible for running DNS and LDAP. Further information was not documented on when it was used. But we can estimate that it was retired around 2022