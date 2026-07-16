Metharme: Difference between revisions

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(Created page with "{{Redbrick Hardware}} __NOTOC__ '''Metharme ~ Unknown''' == Details == <table> <tr><td>Type:</td><td>Poweredge R710</td></tr> <tr><td>OS:</td><td>Ubuntu 12.04</td></tr> <tr><td>CPU:</td><td>Unknown</td></tr> <tr><td>RAM:</td><td>104GB</td></tr> <tr><td>Storage:</td><td>Onboard PERC RAID controller</td></tr> <tr><td>Disks:</td><td>2x 1TB WD Enterprise storage HDD</td></tr> </table> == Description == Metharme was "Metharme - an Ubuntu 12.04 box with quite a beefy spec wh...")
 
(No difference)

Latest revision as of 13:20, 16 July 2026

Login Boxes

Aperture Cluster

Sewer Cluster

Storage

DNS box

Other Equipment

Common Room PC

Former Machines

Metharme ~ Unknown

Details

Type:Poweredge R710
OS:Ubuntu 12.04
CPU:Unknown
RAM:104GB
Storage:Onboard PERC RAID controller
Disks:2x 1TB WD Enterprise storage HDD

Description

Metharme was "Metharme - an Ubuntu 12.04 box with quite a beefy spec which houses our Apache sites, MySQL and a plethora of other services, all deployed monolithically on the bare metal".

It also runned Inspircd v3 and brickbot2

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